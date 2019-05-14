В загоревшемся под Воронежем доме нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-14T09:47:23+03:00

Что именно произошло с хозяином дома, сейчас устанавливается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Тело 56-летнего жителя села Малая Покровка было обнаружено в частном доме на улице Набережная. 14 мая примерно в 5.10 загорелся дом данного мужчины. Жители Семилукского района сообщили о ЧП в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области.

На место тут же выехала пожарная машина. Четверо спасателей справились с огнем к 5.40. Огонь за это время успех захватить мебель и прочие вещи на площади 3 кв. м. По какой причине начался пожар и что именно произошло с хозяином дома, сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU