В Воронеже закрытый из-за шума супермаркет открылся досрочно

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-14T08:33:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Магазин «Перекресток», который закрыли на 40 суток за превышение максимально допустимого уровня шума, вновь открыт. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области. При этом супермаркету разрешили начать работу досрочно - с 9 мая.

Напомним, мужчина, живущий в многоэтажке на улице Переверткина, пожаловался на работу магазина. Тот как раз находится под его квартирой. Он указал на постоянный шум снизу, начиная с шести утра, который не давал спать всей семье, в том числе его девятилетней дочке. А в последнее время, по словам мужчины, грохот не прекращался и ночью.

Санитарные врачи установили, что, действительно, превышен максимальный уровень шума в цехе при отбивании мяса, при работе кондиционеров, а также системы обогрева воздуха в магазине.

- Представитель организации обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении наказания в связи с тем, что нарушения были устранены в полном объеме. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, - отмечают в УФССП.

Повторная проверка Роспотребнадзора подтвердила, что нарушений больше нет. Представитель организации вновь обратился в суд, который и разрешил открыть магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU