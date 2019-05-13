В Воронеже к концу года появится новая маршрутка

СЕГОДНЯ 20:18 2019-05-13T20:18:59+03:00

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На планерке в мэрии заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин проанонсировал появление в столице Черноземья нового автобусного маршрута. Он будет связывать микрорайон Шилово с Северо-Восточным районом и должен заработать к концу 2019 года. Конечные автобусов будут на остановках «Магазин» на правом берегу и «Школа» на левом.

- Выбор перевозчика на этом маршруте будем делать уже по новым правилам, учитывающим не только качество, но и цену предложения, - пообещал Сергей Петрин.

Между тем, на той же планерке руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин заявил, что четверть городских автобусов не соответствуют требованиям, оформленным решением городской Думы, о предельном сроке эксплуатации. И напомнил, что для малых автобусов он равняется семи годам, для средних – девяти, и только для больших – более 20. Но последних в городе только пятая часть от общего числа маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU