В Воронеже хозяин авто получил ножом по бедру от угонщика, укравшего у него 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-13T19:05:10+03:00

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21-летний воронежец пришел в городской отдел полиции № 6 и заявил, что стал жертвой грабителя. Молодой человек рассказал, что приехал погостить к родственникам на улицу Березовая Роща. Он вышел на улицу и увидел, что в салон его припаркованного авто залез мужчина и пытается запустить двигатель, а переднее стекло машины разбито. Владелец легковушки попытался вытащить вора наружу, а тот ударил его ножом в бедро. Потом мужчина бросился наутек. Хозяин авто его не догнал, а потом обнаружил, что оставленные в салоне машины 100 тысяч рублей пропали.

- Полицейские вскоре задержали по подозрению в этом преступлении 32-летнего воронежца, ранее судимого за кражи. Он признал свою вину. Мужчину отправили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU