2019-05-13T18:43:23+03:00
Общество

Хозяйка дома в Воронеже: «Боюсь каждого дождя, у нас начинается потоп»

В частном секторе на улице Новгородской никто не собирается делать ливневую канализацию [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Во время каждого дождя вдоль улицы хлещут потоки воды.Во время каждого дождя вдоль улицы хлещут потоки воды.Фото: предоставлено Еленой Куцовой.
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Хозяйка частного дома № 67 на улице Новгородской Елена Куцова пожаловалась на потоп, возникающий в ее дворе, веранде и в коридоре после каждого дождя.

- К нам течет вода вниз и с Беговой, и с улицы 45 Стрелковой дивизии. Но до поры до времени все было терпимо. Проблемы у нас начались после того, как рядом начали плодиться многоэтажки, - рассказала Елена. – Недавно мы наняли узбеков, чтобы они сделали нам ливневку. На власти как-то уже не надеемся. Чиновники нам заявляют, что ливневая канализация нам вообще не полагается. Так вот, недавно ее уничтожили строители, возводящие очередную коробку. И вся вода хлынула к нам во двор, на веранду и в коридор. Еле откачали, сейчас грязь убираем.

На заборе четко видно, куда доставала вода во время последнего потопа. Фото: предоставлено Еленой Куцовой.

На заборе четко видно, куда доставала вода во время последнего потопа.Фото: предоставлено Еленой Куцовой.

В управлении информации городской администрации пояснили, что бывают местности с особенностями рельефа, не позволяющими сделать полноценную «ливневку». Однако в любом случает какие-то отводы делать необходимо. И посоветовали обратиться в пресс-службу управы Коминтерновского района, до которой в уже нерабочее время дозвониться пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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