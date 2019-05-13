Скандальная журналистка Катя Гордон научит воронежцев основам бизнеса
16 мая Воронеж посетит Катя Гордон. Скандальная журналистка, блогер, певица, в творческой копилке которой более 200 хитов, правозащитник и общественный деятель уже пятый год работает в сфере семейного права, помогая звездным клиентам и простым гражданам. А в столицу Черноземья Катя Гордон приедет на церемонию закрытия конкурса инновационных идей «Правила роста». Звезда проведет для стартаперов мастер-класс «Как уйти в бизнес и остаться с самим собой», поделится советами продвижения своих идей и развитии собственного дела. Активным участникам лекции она подарит свою книгу #стихикатигордон.
Напомним, в этот раз награждать будут участников сессии «Инновации как двигатель импортозамещения». Церемония пройдет в пространстве «Винзавод» (ул.Кольцовская, 24д). Начало в 18.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU