2019-05-13T15:51:17+03:00
Общество

Скандальная журналистка Катя Гордон научит воронежцев основам бизнеса

Звезда прочитает лекцию финалистам инновационного конкурса
Ярослав ИВАНОВ
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16 мая Воронеж посетит Катя Гордон. Скандальная журналистка, блогер, певица, в творческой копилке которой более 200 хитов, правозащитник и общественный деятель уже пятый год работает в сфере семейного права, помогая звездным клиентам и простым гражданам. А в столицу Черноземья Катя Гордон приедет на церемонию закрытия конкурса инновационных идей «Правила роста». Звезда проведет для стартаперов мастер-класс «Как уйти в бизнес и остаться с самим собой», поделится советами продвижения своих идей и развитии собственного дела. Активным участникам лекции она подарит свою книгу #стихикатигордон.

Напомним, в этот раз награждать будут участников сессии «Инновации как двигатель импортозамещения». Церемония пройдет в пространстве «Винзавод» (ул.Кольцовская, 24д). Начало в 18.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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