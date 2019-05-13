2019-05-13T16:07:08+03:00
Происшествия

На берегу воронежского водохранилища нашли труп

По подозрению в убийстве задержали 42-летнего воронежца
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Поздним вечером 10 мая гуляющие по набережной водохранилища в районе улицы Степана Солодовникова воронежцы обнаружили тело мужчины. Труп лежал у кромки воды. Прибывшие на вызов оперативники установили личность убитого - им оказался 56-летний местный житель. Вскоре по подозрению в его убийстве задержали 42-летнего воронежца, ранее судимого за кражу. Он признался полицейским в убийстве своего знакомого.

По предварительной информации, 10 мая приятели распивали спиртные напитки в доме по улице Степана Солодовникова. Между подозреваемым и его жертвой возник конфликт, и молодой оппонент избил своего более старшего приятеля. От побоев потерпевший потерял сознание, тогда злоумышленник вынес его из дома и оттащил к водохранилищу, где принялся топить. Бросил бесчувственное тело в воду и скрылся. Экспертиза установила, что мужчина умер от утопления.

СУСК по Воронежской области возбудил по факту уголовное дело по статье «убийство». Полицейские совместно со следователями проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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