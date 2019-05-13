Воронежцев научат сортировать отходы
В рамках фестиваля «Город прав» пройдет мастер-класс по раздельному сбору ТКО
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Во вторник, 14 мая в воронежском Доме прав человека пройдет мастер-класс по раздельному сбору отходов. Горожане, интересующиеся проблемами экологии, смогут узнать, какое сырье подлежит переработке, куда и как его можно сдать.
Занятие в рамках проходящего сейчас в Воронеже фестиваля «Город прав» проведет координатор проекта «Экодвор» Катерина Хомич.
Всех желающих ждут 14 мая в 19.00 на 2 этаже Дома прав человека (ул. Цюрупы, 34).
ИСТОЧНИК KP.RU