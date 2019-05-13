Воронежцы возмутились установкой разбитого павильона на остановке «улица Владимира Невского»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-13T13:52:47+03:00

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Хотели как лучше, а получилось, как всегда. Этот незабвенный афоризм Виктора Черномырдина как нельзя кстати подходит к истории с остановочным павильоном на улице Лизюкова. После майских праздников горожане увидели на остановке «улица Владимира Невского» разбитый остановочный павильон. Конструкция хранила следы наклеенных объявлений, не имела фрагментов остекления и была просто вкопана в грунт в отверстиях между тротуарной плиткой. Горожане пришли в ужас от такого «обновления».

Но оказалось, что павильон установили в качестве временной меры, пока не смонтируют новый. Как пояснили в управе Коминтерновского района, недавно вместе с демонтажем незаконного павильона с остановки убрали и навес. Теперь ожидающим транспорт горожанам некуда спрятаться от дождя. Чтобы исправить это неудобство, коммунальщики и установили имеющийся у них старый павильон. Вскоре его заменят на современную остановку, заверили в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU