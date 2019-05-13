2019-05-13T14:56:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области 32-летний мужчина убил знакомого

Страшное преступление произошло в селе Верхний Мамон [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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4 мая в селе Верхний Мамон в доме на улице 40 лет Октября обнаружили труп 38-летнего мужчины. На теле были следы побоев. Местные полицейские и сотрудники Следственного комитета вскоре задержали по подозрению в убийстве 32-летнего знакомого погибшего. Мужчина неоднократно судим. В числе его преступлений было и убийство. Теперь, получается, что он отправил на тот свет уже двоих.

Мужчина признал свою вину, рассказал, что был пьян и по пустяковому поводу забил знакомого до смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы). Рецидивиста арестовали.

- Назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели, в том числе очевидец преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказала и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Надежда Гончарук.

Мужчину забили до смерти в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Мужчину забили до смерти в этой комнате.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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