Воронежцев снова предупредили о грозе и граде

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-13T13:16:41+03:00

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Воронежский областной гидрометцентр распространил информацию о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в период с 18.00 13 мая до 18.00 14 мая. Местами по области возможны ливни, грозы и град. При грозе порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. Дожди и грозы будут сопровождать воронежцев всю рабочую неделю.

Спасатели напоминают правила поведения во время грозы:

- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;

- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Лучше всего мобильный телефон выключить;

- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Вода, как нам известно из курса физики, отличный проводник тока. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега;

- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU