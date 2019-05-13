2019-05-13T13:16:41+03:00
Общество

Воронежцев снова предупредили о грозе и граде

Погодные катаклизмы ожидаются вечером 13 и днем 14 мая
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежский областной гидрометцентр распространил информацию о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в период с 18.00 13 мая до 18.00 14 мая. Местами по области возможны ливни, грозы и град. При грозе порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. Дожди и грозы будут сопровождать воронежцев всю рабочую неделю.

Спасатели напоминают правила поведения во время грозы:

- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;

- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Лучше всего мобильный телефон выключить;

- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Вода, как нам известно из курса физики, отличный проводник тока. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега;

- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скандальная журналистка Катя Гордон научит воронежцев основам бизнеса
В Воронеже и области у котельных, обслуживающих 2,5 тысячи домов, может поменяться хозяин
На берегу воронежского водохранилища нашли труп
Музей имени Крамского приглашает воронежцев в "Ночь музеев" потанцевать и посмотреть на экспонаты с другого ракурса
Воронежцев научат сортировать отходы
Поезд Победы приходит по расписанию
В воронежский «Буран» вернулся нападающий Алексей Князев-старший
Общегородской выпускной за 7,7 млн: для воронежцев выступит популярный хип-хоп исполнитель
Воронежцы возмутились установкой разбитого павильона на остановке «улица Владимира Невского»
На фестиваль "Воронежские духовые ассамблеи" съедутся около 600 участников
В Воронежской области 32-летний мужчина убил знакомого
В Воронежской области уволили директора музея «Костенки»
Воронежец ограбил бывшую жену и спрыгнул из окна второго этажа
На улице частного сектора Воронежа обрушился асфальт
Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области оставляет пост
В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Воронежский областной суд поставил точку в деле о двойных квитанциях
Ночью в воронежском селе сгорела «шестерка»
Воронежцев просят полдня не ходить в парки
Новая рабочая неделя в Воронеже будет дождливой и грозовой
В Воронеже прошел школьный турнир по гандболу
Воронежцев приглашают обменяться ненужными вещами