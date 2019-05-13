2019-05-13T12:46:06+03:00
Происшествия

Воронежец ограбил бывшую жену и спрыгнул из окна второго этажа

Подозреваемого задержала полиция
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемый находится под подпиской о невыездеПодозреваемый находится под подпиской о невыездеФото: из архива «КП»
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Жительница Коминтерновского района Воронежа имела неосторожность пустить в квартиру бывшего мужа. Благоверный пришел занять денег. Но, получив отказ, разозлился, избил женщину и похитил из шкафа кошелек, в котором были 22 тысячи рублей. Потерпевшая вы бежала с детьми из квартиры и заперла грабителя снаружи. Однако это не помогло: мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на втором этаже, и сбежал.

По заявлению потерпевшей полицейские организовали поиски предполагаемого преступника и по подозрению в грабеже задержали 39-летнего бывшего супруга. В полиции он признался в ограблении.

- По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает максимальное наказание до семи лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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