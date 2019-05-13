2019-05-13T11:47:34+03:00
Общество

Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области оставляет пост

Галина Абричкина написала заявление по собственному желанию
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта правительства Воронежской областифото с сайта правительства Воронежской области
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Стало известно о предстоящих переменах в департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области. Руководитель ведомства Галина Абричкина оставляет свой пост. На этой должности чиновница проработала с марта 2015 года и теперь приняла решение сменить место работы. Сейчас Галина Абричкина находится в отпуске, который продлится до 16 мая. После его окончания чиновница официально покинет пост.

СПРАВКА «КП»

Галина Абричкина родилась 26 июля 1971 года в Москве. Имеет высшее экономическое образование, кандидат экономических наук. Занимала различные должности в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России.

19 марта 2015 года назначена указом губернатора Воронежской области руководителем департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.

Замужем, есть сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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