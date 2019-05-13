Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области оставляет пост
Стало известно о предстоящих переменах в департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области. Руководитель ведомства Галина Абричкина оставляет свой пост. На этой должности чиновница проработала с марта 2015 года и теперь приняла решение сменить место работы. Сейчас Галина Абричкина находится в отпуске, который продлится до 16 мая. После его окончания чиновница официально покинет пост.
СПРАВКА «КП»
Галина Абричкина родилась 26 июля 1971 года в Москве. Имеет высшее экономическое образование, кандидат экономических наук. Занимала различные должности в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России.
19 марта 2015 года назначена указом губернатора Воронежской области руководителем департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.
Замужем, есть сын.
ИСТОЧНИК KP.RU