2019-05-13T09:32:05+03:00
Происшествия

Ночью в воронежском селе сгорела «шестерка»

Пожар длился 15 минут
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото ГУ МЧС по Воронежской областифото ГУ МЧС по Воронежской области
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Ночью, в 3.10 13 мая, на улице Украинской села Петровское под Борисоглебском Воронежской области вспыхнул пожар – загорелась припаркованная машина ВАЗ-2106. Пожарные из местного отделения боролись с огнем 15 минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы от «шестерки» осталась лишь груда обгоревшего металла. Что стало причиной возгорания, выясняют дознаватели.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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