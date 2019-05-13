2019-05-13T08:51:54+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Воронеже будет дождливой и грозовой

Погода наладится только к выходным
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Воронежские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю. По их прогнозам, нас ждет дождливая неделя с периодическими грозами. Во время грозы ожидается усиление ветра. При этом температура будет довольно комфортной – около 23-25 градусов в дневное время и до +15 ночью. Осадки прекратятся только к выходным.

Спасатели просят воронежцев проявлять осторожность во время грозы и сильного ветра: не подходить к плохо закрепленным конструкциям, не стоять под линиями электропередач, большими деревьями. А лучше всего – остаться дома и переждать разгул стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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