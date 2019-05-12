В Воронеже автоледи сбила ребенка
Школьника госпитализировали
Изменить размер текста:
12 мая днем в Воронеже сбили подростка. Авария произошла около 15.40 в Железнодорожном районе: «Опель» под управлением 28-летней автоледи наехал на мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Минской. Ребенка госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, 12 мая часом ранее сбили молодую женщину на нерегулируемой «зебре» у «Града», пострадавшую отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU