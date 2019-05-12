2019-05-12T18:50:38+03:00
Происшествия

В Воронеже автоледи сбила ребенка

Школьника госпитализировали
Ярослав ИВАНОВ
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12 мая днем в Воронеже сбили подростка. Авария произошла около 15.40 в Железнодорожном районе: «Опель» под управлением 28-летней автоледи наехал на мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Минской. Ребенка госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, 12 мая часом ранее сбили молодую женщину на нерегулируемой «зебре» у «Града», пострадавшую отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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