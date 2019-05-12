2019-05-12T17:35:00+03:00
Происшествия

На подъезде к Воронежу "Лада гранта" сбила женщину

Пострадавшую отвезли в больницу, пока не установили ее личность
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 12 мая в Рамонском районе произошла авария на 7 км трассы А-134 «Воронеж-Москва», в которой пострадала женщина. Около двух часов дня «Лада Гранта» под управлением 56-летнего водителя, следовавшая со стороны столицы в город, сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшую женщину отвезли в больницу, полицейские сейчас устанавливают ее личность (на вид потерпевшей около 30 лет) и обстоятельства аварии.

В этом месте у сити-парк «Град» давно необходимо оборудовать подвесной пешеходный переход - из-за интенсивного движения здесь регулярно сбивают пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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