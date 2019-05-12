Житель Воронежской области обворовывал сельские домики

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-12T14:07:52+03:00

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В Таловском районе задержали 36-летнего мужчину, который с конца марта по апрель 2019 года обворовывал дома в селе Тишанка. Вор выбирал те домики, в которых собственники не живут на постоянной основе, по ночам взламывал входные двери и проникал внутрь. Там брал все, что плохо лежит, в основном, электроинструменты и металлические изделия, которые вывозил на автомобиле и сдавал в пункт приема цветного металла. Хозяева обнаружили пропажу, только когда приехали к началу летнего сезона - в конце апреля.

Оперативникам удалось выйти на след вора. В отделе полиции задержанный признался, что на совершение преступлений его толкнуло тяжелое материальное положение и накопившиеся долги. За кражи мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU