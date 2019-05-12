Под Воронежем задержали похитителя продуктов и сигарет
Мужчина обворовал несколько супермаркетов
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10 мая в Калачеевском районе по горячим следам задержали похитителя продуктов.
Полицию вызвали работники одного из супермаркетов. Они рассказали, что один из посетителей ходил вдоль стеллажей с продуктами питания, потом взял товар, спрятал его под верхнюю одежду и вышел мимо кассы, хотя продавец пытался его остановить.
Оперативники получили приметы похитителя, изучив записи с камер видеонаблюдения. И в течение нескольких часов подозреваемого задержали. Уже в полиции 33-летний мужчина признался, что в этот день он совершил хищение блока сигарет в другом магазине. Теперь ему грозит срок за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU