Под Воронежем задержали похитителя продуктов и сигарет

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-12T13:06:00+03:00

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10 мая в Калачеевском районе по горячим следам задержали похитителя продуктов.

Полицию вызвали работники одного из супермаркетов. Они рассказали, что один из посетителей ходил вдоль стеллажей с продуктами питания, потом взял товар, спрятал его под верхнюю одежду и вышел мимо кассы, хотя продавец пытался его остановить.

Оперативники получили приметы похитителя, изучив записи с камер видеонаблюдения. И в течение нескольких часов подозреваемого задержали. Уже в полиции 33-летний мужчина признался, что в этот день он совершил хищение блока сигарет в другом магазине. Теперь ему грозит срок за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU