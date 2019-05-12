Валерий Гергиев дал рекомендации по улучшению акустики Воронежского концертного зала

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-12T12:21:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Мендельсон, Чайковский, Лядов, Прокофьева. Такую программу в этот раз привез в Воронеж дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра в рамках XVIII Пасхального фестиваля. Всемирно известный маэстро неоднократно выступал в столице Черноземья и каждый раз с аншлагом. Собрал полный зал Воронежского концертного зала и в этот раз, несмотря на раннее время начала концерта да еще в утро после 9 мая. Валерий Гергиев поздравил воронежцев с праздником Великой Победы.

- Мы выступаем в Воронеже постоянно, стараемся не повторяться, уже сыграно довольно много программ за последние лет десять. Иногда я стараюсь вспомнить, играли мы ту или другую симфонию Чайковского, играли мы то или иное произведение Штрауса или Мендельсона, Прокофьева, - признался дирижер.

Валерий Гергиев дал рекомендации по улучшению акустики при грядущем ремонте Воронежского концертного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU