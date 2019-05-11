2019-05-11T22:28:22+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Чертаново» и опустился на 17 место

Нашей команде еще повезло, у подмосковных футболистов были хорошие шансы выиграть
Юрий КОЗЛОВ
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"Чертаново" одолеть не удалось."Чертаново" одолеть не удалось.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Матч с ФК «Чертаново», обосновавшимся в верхней части таблицы, получился очень сложным. В первом тайме при равной игре несчастливой для «Факела» оказалась, как ей и полагается, 13 минута. Цыпченко обогнал наших защитников и катнул мяч мимо вратаря Лантратова – 0:1.

Вторую половину матча «Факел» начал ударно. Уже на 46 минуте Молодцов здорово ударил метров с 20-ти и мяч от штанги отлетел в ворота – 1:1. Затем игрок «Чертаново» Ежов не сумел переиграть Лантратова, выйдя один на один, потом Сарвели совсем немного промахнулся. Одним словом, можно сказать, гости упустили победу.

Впрочем, «Факелу» одно очко не помогло улучшить турнирное положение. Напротив, оно стало еще хуже. Калининградская «Балтика» дома победила «СКА-Хабаровск» - 1:0, набрала 41 очко и поднялась на 15 место. «Армавир», напротив, в родных стенах уступил новосибирской «Сибири» - 0:1. У него, как и у «Факела», 40 очков, но по дополнительным показателям южане располагаются выше – на 16 месте, воронежцы 17-е.

После матча главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин сетовал на неидеальное поле и на то, что его подопечные порой в ситуациях, когда требовалось сыграть просто, что-то выдумывали лишнее. И, конечно, хромала реализация опасных моментов.

Главный тренер «Факела» Сергей Булатов отметил, что все по-прежнему в руках (скорее в ногах) воронежских футболистов, надо только выигрывать два матча. Сделать это будет проблематично. «Факел» захлестнула ничейная серия. Если продолжать в том же духе, остаться в ФНЛ будет трудно. К тому же Булатов сказал еще и о микротравмах Проича, Олейникова и Макарчука. Да еще и Бирюков в финале матча врезался во вратаря «Чертаново», у которого даже кровь появилась, и был удален – а значит, будет дисквалифицирован на следующую игру.

Радует только количество зрителей – 1708 это все же не 682, как это было в матче с «Тюменью».

Следующую игру «Факел» проведет на дальнем выезде – во Владивостоке против местного «Луча». Матч пройдет 19 мая, начало в 10.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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