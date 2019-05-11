2019-05-11T16:49:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области горела церковь 1885 года постройки

После пожара повреждена стена алтаря
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото с портала Россошанской епархии.Фото с портала Россошанской епархии.
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Молитвенный дом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, который находится в селе Верхние Марки Каменского района, пережил пожар. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Вызов поступил вчера, 10 мая в 21.13. К зданию на улице Новая жизнь села Верхние Марки выехали три спецмашины. С огнем боролись двенадцать человек. Огонь удалось полностью потушить в 21.30.

- В результате пожара повреждена стена алтаря на площади 6 кв. м, - говорят в МЧС. - По оперативной информации, пострадавших нет.

Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

По данным Россошанской епархии (Воронежская митрополия), здание построено в 1885-1887 годах. Когда-то здесь размещалась церковно-приходская школа. В советские времена в здании находилась средняя школа села Верхние Марки. Позже ее упразднили. В 2009 комплекс строений передали приходу Казанского храма Каменского района. В том же году здание школы переделали в молитвенный дом, рядом построили колокольню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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