В трех районах Воронежской области нет электричества из-за прошедшей грозы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-11T15:35:45+03:00

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В Новоусманском, Рамонском и Каширском районах повреждены линии электропередачи. В эти минуты специалисты ведут восстановление линий. Об этом рассказали в пресс-службе "МРСК Центра".

Как отмечают энергетики, причиной перебоев в большинстве случаев стало падение деревьев и веток на линии электропередачи, а также схлест и обрыв проводов из за сильного ветра.

- Более 20 бригад в количестве свыше 70 человек и 36 единиц техники восстанавливают поврежденные участки линий электропередачи, - сообщают в "МРСК Центра". -. Для обеспечения социально-значимых объектов электроэнергией при необходимости используются резервные источники питания. Работы будут проводится до полного восстановления энергоснабжения.

Напомним, что в Воронеже во время ливня на машины падали деревья и столбы электропередачи.

ИСТОЧНИК KP.RU