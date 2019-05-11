В трех районах Воронежской области нет электричества из-за прошедшей грозы
В Новоусманском, Рамонском и Каширском районах повреждены линии электропередачи. В эти минуты специалисты ведут восстановление линий. Об этом рассказали в пресс-службе "МРСК Центра".
Как отмечают энергетики, причиной перебоев в большинстве случаев стало падение деревьев и веток на линии электропередачи, а также схлест и обрыв проводов из за сильного ветра.
- Более 20 бригад в количестве свыше 70 человек и 36 единиц техники восстанавливают поврежденные участки линий электропередачи, - сообщают в "МРСК Центра". -. Для обеспечения социально-значимых объектов электроэнергией при необходимости используются резервные источники питания. Работы будут проводится до полного восстановления энергоснабжения.
Напомним, что в Воронеже во время ливня на машины падали деревья и столбы электропередачи.
ИСТОЧНИК KP.RU