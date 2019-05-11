70 тысяч рублей унесла у воронежской пенсионерки лже-сотрудница соцзащиты

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-11T15:39:04+03:00

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87-летняя женщина из Воронежа открыла дверь даме, которая представилась сотрудницей соцзащиты. Гостья рассказала, что пенсионерке полагаются различные льготы. Под этим предлогом она попала в квартиру бабушки. Потом продолжила беседу и аккуратно спровадила хозяйку из комнаты - возможно, попросила попить водички. Пока пожилая женщина выходила, обманщица украла ее накопления - 70 тысяч рублей.

- Организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данного и аналогичных происшествий, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU