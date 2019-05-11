Житель Воронежской области прятал дома взрывчатое вещество

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-11T14:44:24+03:00

Зачем он его хранил, пояснить так и не смог

Изменить размер текста: A A

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". По этой статье завели уголовное дело полицейские Грибановского района.

Подозреваемым стал 27-летний житель села Дмитриевка. Полицейские получили информацию, что дома у него могут храниться запрещенные предметы, а потому нагрянули в гости с обыском. В итоге нашли подозрительное вещество массой 177 граммов.

- Согласно заключению эксперта, это бездымный охотничьий порох - взрывчатое вещество метательного действия промышленного изготовления. Оно используется для снаряжения охотничьих патронов, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

Откуда мужчина его взял? Он рассказал, что просто нашел порох на пустыре неподалеку от села. Решил присвоить - вдруг пригодится? Теперь подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU