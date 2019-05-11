Житель Воронежской области прятал дома взрывчатое вещество
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". По этой статье завели уголовное дело полицейские Грибановского района.
Подозреваемым стал 27-летний житель села Дмитриевка. Полицейские получили информацию, что дома у него могут храниться запрещенные предметы, а потому нагрянули в гости с обыском. В итоге нашли подозрительное вещество массой 177 граммов.
- Согласно заключению эксперта, это бездымный охотничьий порох - взрывчатое вещество метательного действия промышленного изготовления. Оно используется для снаряжения охотничьих патронов, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.
Откуда мужчина его взял? Он рассказал, что просто нашел порох на пустыре неподалеку от села. Решил присвоить - вдруг пригодится? Теперь подозреваемому грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU