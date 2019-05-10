Спасение собаки под Воронежем попало на фото

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-10T18:05:02+03:00

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В Семилуках за домом № 68Б по улице Чапаева прохожие увидели в глубокой яме рыжую собачку. Несчастный друг человека с тоской смотрел вверх и скулил. Один из свидетелей страдания собаки выложил ее фото в паблике «Подслушано+БЕСИТ| Семилуки».

Вскоре вызволять собаку приехали спасатели. Собаку подняли по лестнице наверх. Наконец-то четвероногий страдалец был вызволен из ловушки.

В паблике в одном из комментариев сообщили, что животное могли бросить в яму местные подростки. Просто так, якобы отмечали что-то, и собака им чем-то помешала.

ИСТОЧНИК KP.RU