2019-05-10T15:58:35+03:00
Общество

В Воронеже показали, какие следы оставила бронетехника после парада

На асфальте четко видны царапины [видео]
Яков СТРОГОВ
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Куда проехала бронетехника, и без Шерлока Холмса можно разобраться.Куда проехала бронетехника, и без Шерлока Холмса можно разобраться.Фото: кадр с видео
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Парад 9 мая дорого обошелся воронежскому асфальту. Об этом свидетельствует видео, размещенное на youtube.com. На нем можно четко рассмотреть белые следы, оставленные на асфальте.

Напомним, на параде перед воронежцами проходила масса военной техники: танки Т-72Б3, модернизированные гаубицы «Мста-СМ2», системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», бронетранспортеры БТР-82А, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган», система залпового огня БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», самоходные минометы «Нона-СВК». Для воронежского асфальта, часто живущего одну зиму, нагрузка поистине непосильная.

Последствия проезда бронетехники по Воронежу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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