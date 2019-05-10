2019-05-10T15:39:43+03:00
Происшествия

В День Победы воронежцев обманули три мошенника

Двое аферистов «развели» своих жертв под предлогом защиты денег на банковских картах
Юрий КОЗЛОВ
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Никому не сообщайте данные своей банковской карты!Никому не сообщайте данные своей банковской карты!Фото: из архива «КП»
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9 мая в полицию обратились три воронежца, ставшие жертвами мошенников. Две аферы проходили по традиционной схеме. Мошенники представлялись работниками банка, сообщали, что на карту собеседника хотят загадочным образом оформить кредит. А чтобы это предотвратить, нужны персональные данные. 31-летний воронежец, к примеру, после того, как согласился на предложение мошенников, лишился 28 тысяч рублей. Еще один наш земляк стал жертвой аферистов при оплате через мобильное приложение займа в одной из социальных сетей.

Аферисты (если их поймают) будут отвечать по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Полицейские еще раз предупреждают: никогда не сообщайте данные банковских карт при телефонных разговорах с незнакомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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