В Воронеже объявили жуткое штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-10T14:31:36+03:00

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Воронежские синоптики передали в региональное ГУ МЧС штормовое предупреждение. Напомним, ранее метеорологи сообщали о возможной грозе в течение дня 10 мая и ночью 11 мая. Теперь они дополнили тревожную информацию – оказалось, что весьма вероятны еще и град, и резкое усиление ветра – до 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: в такую погоду без не требующих отлагательства дел лучше не выходить на улицу. А если все же решили выбраться из дома, стоит держаться подальше от ветхих домов, стен, фонарных столбов, плохо закрепленных рекламных конструкций. И, конечно, нужно тщательно следить за детьми. Молния опасна, когда вслед за ней раздается удар грома. В этом случае лучше выключить телевизор и другие электроприборы и не пользоваться мобильником.

ИСТОЧНИК KP.RU