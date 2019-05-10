2019-05-10T13:48:53+03:00
Общество

В Воронежской области в первом квартале 2019 года СПИДом заразились 192 человека

А всего за период наблюдений с 1987 года ВИЧ-инфекцию подхватили 6083 жителя региона
Юрий КОЗЛОВ
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Чтобы свести к минимуму риск заразиться СПИДом, достаточно соблюдать достаточно простые правила поведенияЧтобы свести к минимуму риск заразиться СПИДом, достаточно соблюдать достаточно простые правила поведенияФото: Ольга СУПОНЕВА
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Перед Международным днем памяти умерших от СПИДа, который в 2019 году пройдет 19 мая, в региональном управлении Роспотребнадзора огласили статистику по заразившимся этой страшной болезнью в нашей области.

За период наблюдений с 1987 года (в советские времена, оставшиеся в народной памяти под названием «застой», видимо, считалось, что СПИДа, как и секса, в СССР нет) в Воронежской области подхватили ВИЧ-инфекцию 6083 человека. Впрочем, санитарные врачи немного успокоили: на данный момент число заболеваний этой смертоносной болезнью на тысячу населения в 4,2 раза меньше, чем в среднем по России.

Тем не менее такие цифры, как 192 заразившихся СПИДом жителя области только за первый квартал 2019 года, не могут не тревожить.

Санитарные врачи предупреждают: чтобы свести к минимуму риск заражения ВИЧ-инфекцией нужно вести здоровый образ жизни, выбрать постоянного проверенного полового партнера и, конечно, не «колоться». Беременным женщинам, болеющим СПИДом, рекомендуют для предотвращения заражения младенцев пройти курс химиотерапии.

Для консультации по вопросам ВИЧ-инфекции и если нужно подсказать, где и как могут помочь в той или иной проблеме, связанной со СПИДом, работает телефон доверия : 270-47-87. Можно также обратиться по адресу: «Воронежский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД» (проспект Патриотов, 29Б).

ИСТОЧНИК KP.RU

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