2019-05-10T08:36:05+03:00
Общество

В Воронеже пропала 51-летняя женщина

Елену Пономареву ищут с 15 апреля
Юрий КОЗЛОВ
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Елену Пономареву ищут уже больше трех недель.Елену Пономареву ищут уже больше трех недель.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помочь в поисках 51-летней Елены Пономаревой. Женщина ушла из дома 15 апреля, и с тех пор никто из родственников и знакомых ее не видел.

Приметы Елены Пономаревой: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, волосы крашеные короткие.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится эта женщина, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Кстати. 9 мая в Воронеже успешно завершились поиски 84-летнего пенсионера, пропавшего без вести. О подробностях не сообщали, но когда он пропал, волонтеры распространили информацию, что мужчина дезориентирован и мог не найти дороги домой самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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