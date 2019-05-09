"Подсолнухи" и "пальмы" удивили воронежцев на салюте в честь Дня Победы 2019
Закончился самый зрелищный и торжественный момент Дня Победы 2019 года в Воронеже - праздничный салют. Действо продолжалось в течение десяти минут. Пушки традиционно стояли на дамбе Чернавского моста.
Салют-2019 в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ
В этом году воронежцам показали девять видов салюта, в том числе разнообразные фигуры: "подсолнухи", "пальмы", "волны", "короны". Стоимость торжественного действа оценивается в 1,5 млн рублей.
Салют-2019 в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ
Салют-2019 в Воронеже.Фото: Виктор ПАВЛОВ
Между тем, в местах, которые традиционно считаются лучшими точками обзора салюта, образовались заторы. Набережная Массалитинова, улица Степана Разина, улица Коммунаров, а также зона Северного моста со стороны правого берега стоят в пробках. По данным "Яндекс.Пробок", хуже всего обстоят дела на "дороге в никуда" - виадуке над Центральным парком. Движение в сторону левого берега осуществляется со скоростью 2 км/ч.
Заторы после салюта.Фото: Яндекс.Карты
Концовка салюта в День Победы. Воронеж, 2019.Праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU