"Подсолнухи" и "пальмы" удивили воронежцев на салюте в честь Дня Победы 2019

9 Май 22:30 2019-05-09T22:56:07+03:00

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Закончился самый зрелищный и торжественный момент Дня Победы 2019 года в Воронеже - праздничный салют. Действо продолжалось в течение десяти минут. Пушки традиционно стояли на дамбе Чернавского моста.

Салют-2019 в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ

В этом году воронежцам показали девять видов салюта, в том числе разнообразные фигуры: "подсолнухи", "пальмы", "волны", "короны". Стоимость торжественного действа оценивается в 1,5 млн рублей.

Салют-2019 в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ

Салют-2019 в Воронеже.Фото: Виктор ПАВЛОВ

Между тем, в местах, которые традиционно считаются лучшими точками обзора салюта, образовались заторы. Набережная Массалитинова, улица Степана Разина, улица Коммунаров, а также зона Северного моста со стороны правого берега стоят в пробках. По данным "Яндекс.Пробок", хуже всего обстоят дела на "дороге в никуда" - виадуке над Центральным парком. Движение в сторону левого берега осуществляется со скоростью 2 км/ч.

Заторы после салюта.Фото: Яндекс.Карты

Концовка салюта в День Победы. Воронеж, 2019.Праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU