2019-05-09T17:41:34+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области рискует попасть в тюрьму из-за пятитысячного штрафа

Он должен был оплатить эти деньги в течение шестидесяти дней
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Панинского района хотят привлечь к уголовной ответственности за невыплату судебного штрафа. Размер - пять тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Воронежской области.

50-летнего гражданина освободили от уголовной ответственности за грабеж. Уголовное дело прекратили, назначив ему судебный штраф - те самые пять тысяч. Оплатить его следовало в течение шестидесяти дней. Вот только должник делать этого не спешил.

- Направлено представление в суд об отмене назначенного штрафа. Дальнейшее производство по делу осуществляется в общем порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, - говорят в УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во сколько смотреть салют на День Победы 2019 в Воронеже
Под Воронежем появится новый индустриальный парк
В Воронеже таксист сбил породистую собаку на глазах у хозяйки
Воронежская пенсионерка четыре года платила мошенникам пошлину за снятие порчи
В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля
Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже
В Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего 5-летнего ребенка
"Бессмертный полк" 2019 в Воронеже стал рекордным по числу участников
Воронежские автомобилисты изобразили сложную фигуру в честь Дня Победы
Около 50 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертный полк - 2019" в Воронеже
Парад Победы 2019 в Воронеже: зрители увидели гаубицы и ракетные комплексы
Парад Победы 2019: на главной площади Воронежа появились кабриолеты ГАЗ
В Воронеже идут последние приготовления к параду Победы 2019
В Воронежской области дотла сгорела "Приора"
К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки
Воронежцам показывают работы известного театрального художника, безвременно ушедшего из жизни