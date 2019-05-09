Житель Воронежской области рискует попасть в тюрьму из-за пятитысячного штрафа
Жителя Панинского района хотят привлечь к уголовной ответственности за невыплату судебного штрафа. Размер - пять тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Воронежской области.
50-летнего гражданина освободили от уголовной ответственности за грабеж. Уголовное дело прекратили, назначив ему судебный штраф - те самые пять тысяч. Оплатить его следовало в течение шестидесяти дней. Вот только должник делать этого не спешил.
- Направлено представление в суд об отмене назначенного штрафа. Дальнейшее производство по делу осуществляется в общем порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, - говорят в УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU