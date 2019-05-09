2019-05-09T09:10:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области дотла сгорела "Приора"

Машину тушили четверо пожарных
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива. Источник: ГУ МЧС по Липецкой области.Фото из архива. Источник: ГУ МЧС по Липецкой области.
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Сегодня, 9 мая, в 00.48 пожарным поступил вызов из Россоши. На улице Белинского загорелся автомобиль "Лада-Приора". На место выдвинулись четверо пожарных на одной спецмашине.

О полной ликвидации возгорания отчитались в 1.03. У "Приоры" сгорели и моторный отсек, и салон. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, пострадавших нет. Причина возгорания пока неясна.

Добавим, что 5 мая в садоводческом товариществе «Сувенир», расположенном в Железнодорожном районе, загорелся гараж. Внутри находился автомобиль "Хаммер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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