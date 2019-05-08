Воронежский танк Т-34 после путешествия по четырем областям вернулся домой

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-08T17:32:36+03:00

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Танк Т-34, установленный у воронежского Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», после путешествия по четырем регионам вернулся на привычное место. Напомним, в апреле техника отправилась по Юго-Восточной железной дороге в рамках патриотической акции «Поезд Победы» в Белгородскую, Липецкую, Саратовскую и Тамбовскую области. Перед участием в акции танк привели в порядок: провели реконструкцию и покрасили.

К слову, накануне 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне покрытие всей экспонируемой у диорамы техники обновили. Как рассказал глава управления культуры Воронежа Андрей Харитонов, в рамках подготовки к следующему юбилею власти планируют переложить гранит у вечного огня. Также летом снимут всю технику с постаментов и отремонтируют их.

СПРАВКА:

Музейный экспонат «Танк Т-34-85» (образца 1944 г.) был передан 24 августа 2004 года воинской частью № 93023 20-й Армии в Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Танк Т-34 № 712 «Уралец» участвовал в Великой Отечественной войне в составе 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса, который с 1943 года входил в 4-ю танковую армию. Корпус с боями прошёл от Подмосковья до Берлина и Праги, был переименован в 10-ю гвардейскую танковую дивизию.

ИСТОЧНИК KP.RU