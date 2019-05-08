Воронежскую Ротонду пропитают специальным средством, чтобы защитить ее от осадков

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-08T16:56:06+03:00

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Работы по консервации Ротонды уже вскоре могут начаться. Как рассказал руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов, в этом году власти планируют заключить долгосрочный контракт с подрядчиком. По линии Российского военно-исторического общества разработка научно-проектной документации уже проведена, виды работ определены. После 9 Мая можно будет уходить в конкурсные процедуры и начинать первый этап консервации.

- Ротонда относится к тем видам памятников, которые нужно сохранить в дошедшем до нас виде. Необходимо обеспечить безопасность самих конструкций и тех, кто ходит рядом. Помимо нависших частей, опасность представляет купол, который уже однажды рухнул, - пояснил Андрей Васильевич. - Приемов во время работ будет применяться много. Из основных: некоторые элементы срежут, также всю конструкцию пропитают специальным средством, которое защитит ее от осадков на десятилетия.

Напомним, решение о сохранении Ротонды приняли в конце февраля 2018-го. Финансирование работ по консервации памятника войны планируется из трех источников - Российского военно-исторического общества, бюджета Воронежской области и пожертвований неравнодушных граждан - любой желающий может перечислить на сохранение уникального памятника посильную сумму. Российское военно-историческое общество уже выделило 1,5 млн рублей на экспертизу состояния Ротонды.

ИСТОЧНИК KP.RU