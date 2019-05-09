К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-09T08:05:26+03:00

А спрос на двухколесную технику вырос аж на 51%

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В Воронеже все более популярными становятся мотоциклы. К такому выводу приходят аналитики "Авито". За год спрос на байки вырос аж на 51%! Видимо, не все владельцы мотоциклов еще осознали, какое чудо есть у них в гараже, а потому цена выросла всего на 5%.

Самым популярным типом байков остаются классические дорожные мотоциклы. На них пришлась половина спроса. Немного отстают спортивные модели - 31,2%. На третьей позиции - кросс и эндуро (15,4%). За гранью хит-листа остались чопперы и кастом-байки.

Наиболее популярной маркой мотоцикла в Воронеже является "Хонда", средняя цена - около 270 тысяч рублей за год.

- Данная марка заняла первое место по спросу в четырнадцати городах. В пяти лидером стала "Ямаха", в двух - "Кавасаки", - отметили аналитики.

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ИСТОЧНИК KP.RU