2019-05-09T08:05:26+03:00
Общество

К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки

А спрос на двухколесную технику вырос аж на 51%
Виктор ПАВЛОВ
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Самыми популярными мотоциклами стали "Хонды".Самыми популярными мотоциклами стали "Хонды".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже все более популярными становятся мотоциклы. К такому выводу приходят аналитики "Авито". За год спрос на байки вырос аж на 51%! Видимо, не все владельцы мотоциклов еще осознали, какое чудо есть у них в гараже, а потому цена выросла всего на 5%.

Самым популярным типом байков остаются классические дорожные мотоциклы. На них пришлась половина спроса. Немного отстают спортивные модели - 31,2%. На третьей позиции - кросс и эндуро (15,4%). За гранью хит-листа остались чопперы и кастом-байки.

Наиболее популярной маркой мотоцикла в Воронеже является "Хонда", средняя цена - около 270 тысяч рублей за год.

- Данная марка заняла первое место по спросу в четырнадцати городах. В пяти лидером стала "Ямаха", в двух - "Кавасаки", - отметили аналитики.

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Начало мото-сезона в Воронеже: удовольствия и опасности. Гостями студии стали Александр Горожанкин, командир роты ДПС ОБ ДПС У МВД России по городу Воронежу, и Григорий Мясин, организатор соревнований и тренировок по мото джимхане (фигурному вождению мотоцикла). Мы спросили, какие ошибки регулярно совершают водители автомобилей в начале мото-сезона, какие нарушения воронежских байкеров чаще всего фиксирует мото-группа ДПС, и зачем вообще в Воронеже нужен мотоцикл? (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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