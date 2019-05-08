9 мая воронежские музеи будут работать бесплатно

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-08T16:39:48+03:00

Посетители могут погулять по залам в свободном посещении

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В честь Дня Победы воронежские музеи будут работать бесплатно. Посетители могут ознакомиться с экспонатами специально подготовленных выставок в свободном доступе.

На виртуальной выставке «По дорогам войны» краеведческого музея будут представлены фронтовые фотографии и документы уроженцев Воронежа и области.

Художественный музей имени Крамского в День Победы организует демонстрацию слайд-шоу «Памятный май», составленного из рисунков художников Демидова и Богаткина «Воронеж фронтовой».

Акции «Письмо на фронт», «Великая Отечественная война глазами венгерского историка» и «Георгиевская ленточка» в этот день проведут для своих посетителей, соответственно, археологический музей-заповедник «Костенки», архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» и дворцовый комплекс Ольденбургских.

ИСТОЧНИК KP.RU