9 мая воронежские музеи будут работать бесплатно
В честь Дня Победы воронежские музеи будут работать бесплатно. Посетители могут ознакомиться с экспонатами специально подготовленных выставок в свободном доступе.
На виртуальной выставке «По дорогам войны» краеведческого музея будут представлены фронтовые фотографии и документы уроженцев Воронежа и области.
Художественный музей имени Крамского в День Победы организует демонстрацию слайд-шоу «Памятный май», составленного из рисунков художников Демидова и Богаткина «Воронеж фронтовой».
Акции «Письмо на фронт», «Великая Отечественная война глазами венгерского историка» и «Георгиевская ленточка» в этот день проведут для своих посетителей, соответственно, археологический музей-заповедник «Костенки», архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» и дворцовый комплекс Ольденбургских.
ИСТОЧНИК KP.RU