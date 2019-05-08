2019-05-08T16:39:48+03:00
Звезды

9 мая воронежские музеи будут работать бесплатно

Посетители могут погулять по залам в свободном посещении
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В честь Дня Победы воронежские музеи будут работать бесплатно. Посетители могут ознакомиться с экспонатами специально подготовленных выставок в свободном доступе.

На виртуальной выставке «По дорогам войны» краеведческого музея будут представлены фронтовые фотографии и документы уроженцев Воронежа и области.

Художественный музей имени Крамского в День Победы организует демонстрацию слайд-шоу «Памятный май», составленного из рисунков художников Демидова и Богаткина «Воронеж фронтовой».

Акции «Письмо на фронт», «Великая Отечественная война глазами венгерского историка» и «Георгиевская ленточка» в этот день проведут для своих посетителей, соответственно, археологический музей-заповедник «Костенки», архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» и дворцовый комплекс Ольденбургских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежскую Ротонду пропитают специальным средством, чтобы защитить ее от осадков
В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы
В Воронеже загримированный серийный угонщик увез «Ауди А6» на разбор
Под Воронежем подрались заведующий отделением больницы и хирург
Вадим Кстенин: «Мы приложим максимум усилий, чтобы память о защитниках Родины сохранилась навеки»
За праздничные дни в Воронеже отремонтируют десять дорог
Главу района Воронежской области будут судить за превышение полномочий
В Воронеже 18 дней автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы»
В райцентре под Воронежем прохожие наткнулись на труп мужчины
В Воронежском почтамте открылась выставка «Письма с фронта»
В Воронеже на несколько часов закроют проезд к концертному залу
«Бессмертный полк» в Воронеже 2019: организаторы ожидают более 50 тысяч участников
Воронежские ушуисты завоевали 33 медали на чемпионате и первенстве Европы
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионерка попала под колеса «Мазды»
В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали