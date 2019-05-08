В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и представители депутатского корпуса возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Воронеже, а также побывали на торжественном мероприятии в честь памятной даты
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8 мая председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутатский корпус и аппарат регионального парламента почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU