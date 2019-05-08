СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-08T16:04:18+03:00

В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и представители депутатского корпуса возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Воронеже, а также побывали на торжественном мероприятии в честь памятной даты