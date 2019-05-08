Под Воронежем подрались заведующий отделением больницы и хирург
В итоге начальник уволился
Разборка в больнице закончилась увольнением заведующего хирургическим отделением.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Стало известно об инциденте в Семилукской районной больнице. 28 марта спор о распределении нагрузки между заведующим хирургическим отделением и его подчиненным – врачом-хирургом дошел до драки. Мужчины выяснили отношения, а потом сведения о потасовке дошли до начальства.
- В результате конфликта заведующий хирургическим отделением уволился по собственному желанию, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области. Работа отделения продолжается в обычном режиме. Медицинскую помощь пациентам круглосуточно оказывают штатные врачи-хирурги.
ИСТОЧНИК KP.RU