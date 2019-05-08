2019-05-08T15:57:40+03:00
Общество

Под Воронежем подрались заведующий отделением больницы и хирург

В итоге начальник уволился
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Разборка в больнице закончилась увольнением заведующего хирургическим отделением.Разборка в больнице закончилась увольнением заведующего хирургическим отделением.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Стало известно об инциденте в Семилукской районной больнице. 28 марта спор о распределении нагрузки между заведующим хирургическим отделением и его подчиненным – врачом-хирургом дошел до драки. Мужчины выяснили отношения, а потом сведения о потасовке дошли до начальства.

- В результате конфликта заведующий хирургическим отделением уволился по собственному желанию, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области. Работа отделения продолжается в обычном режиме. Медицинскую помощь пациентам круглосуточно оказывают штатные врачи-хирурги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежскую Ротонду пропитают специальным средством, чтобы защитить ее от осадков
9 мая воронежские музеи будут работать бесплатно
В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы
В Воронеже загримированный серийный угонщик увез «Ауди А6» на разбор
Вадим Кстенин: «Мы приложим максимум усилий, чтобы память о защитниках Родины сохранилась навеки»
За праздничные дни в Воронеже отремонтируют десять дорог
Главу района Воронежской области будут судить за превышение полномочий
В Воронеже 18 дней автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы»
В райцентре под Воронежем прохожие наткнулись на труп мужчины
В Воронежском почтамте открылась выставка «Письма с фронта»
В Воронеже на несколько часов закроют проезд к концертному залу
«Бессмертный полк» в Воронеже 2019: организаторы ожидают более 50 тысяч участников
Воронежские ушуисты завоевали 33 медали на чемпионате и первенстве Европы
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионерка попала под колеса «Мазды»
В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали