За праздничные дни в Воронеже отремонтируют десять дорог
В Воронеже даже в праздничные дни не останавливаются дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что всего полное обновление получат 23 улицы Воронежа. Работы будут проходить, в основном, в ночное время (с 22:00 до 6:00) без закрытия движения.
С 9 до 13 мая планируется:
– улица Латненская (от улицы 9 Января до улицы 232-й Стрелковой дивизии): ночью 9.05 – устройство верхнего слоя покрытия; днём с 11.05 до 13.05 – устройство обочин;
– улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии): ночью 9.05 – устройство а/б покрытия;
– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): ночью 9.05 – установка бортового камня; ночью с 10.05 по 13.05 – устройство а/б покрытия;
– улица Перевёрткина: ночью 9.05 и 10.05 – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; ночью с 11.05 по 13.05 – подготовительные работы;
– улица Плехановская: ночью с 11.05 по 13.05 – фрезерование а/б покрытия;
– улица Студенческая: ночью с 10.05 по 13.05 – фрезерование а/б покрытия;
– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): ночью 12.05 и 13.05 – фрезерование а/б покрытия;
– улица Феоктистова: ночью 10.05 и 11.05 – фрезерование а/б покрытия; ночью 12.05 и 13.05 – подготовительные работы;
– улица Чернышевского: ночью 12.05 и 13.05 – фрезерование а/б покрытия;
– проезд от автодороги «ул. Остужева – мкр. Боровое» (мост через р. Усманка) до мкр. Сомово: днём с 10.05 по 13.05 – устройство обочин.
Правда, в зависимости от погодных условий эти планы могут поменяться.
ИСТОЧНИК KP.RU