За праздничные дни в Воронеже отремонтируют десять дорог

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-08T15:40:42+03:00

Всего в Воронеже полное обновление получат 23 улицы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Работы будут вестись даже ночью 9 мая

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В Воронеже даже в праздничные дни не останавливаются дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что всего полное обновление получат 23 улицы Воронежа. Работы будут проходить, в основном, в ночное время (с 22:00 до 6:00) без закрытия движения.

С 9 до 13 мая планируется:

– улица Латненская (от улицы 9 Января до улицы 232-й Стрелковой дивизии): ночью 9.05 – устройство верхнего слоя покрытия; днём с 11.05 до 13.05 – устройство обочин;

– улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии): ночью 9.05 – устройство а/б покрытия;

– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): ночью 9.05 – установка бортового камня; ночью с 10.05 по 13.05 – устройство а/б покрытия;

– улица Перевёрткина: ночью 9.05 и 10.05 – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; ночью с 11.05 по 13.05 – подготовительные работы;

– улица Плехановская: ночью с 11.05 по 13.05 – фрезерование а/б покрытия;

– улица Студенческая: ночью с 10.05 по 13.05 – фрезерование а/б покрытия;

– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): ночью 12.05 и 13.05 – фрезерование а/б покрытия;

– улица Феоктистова: ночью 10.05 и 11.05 – фрезерование а/б покрытия; ночью 12.05 и 13.05 – подготовительные работы;

– улица Чернышевского: ночью 12.05 и 13.05 – фрезерование а/б покрытия;

– проезд от автодороги «ул. Остужева – мкр. Боровое» (мост через р. Усманка) до мкр. Сомово: днём с 10.05 по 13.05 – устройство обочин.

Правда, в зависимости от погодных условий эти планы могут поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU