2019-05-08T15:32:15+03:00
Общество

В Воронеже 18 дней автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы»

В это время застройщик будет проводить земляные работы
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 13 до 30 мая городские автобусы будут проезжать мимоС 13 до 30 мая городские автобусы будут проезжать мимоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение 18 дней городские автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы» по улице Хользунова при движении в центр. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

Дело в том, что в районе остановки «Памятник Славы» по улице Хользунова, а если говорить точнее у строящегося дома №85 по Московскому проспекту будут проводиться земляные работы. Их будет выполнять застройщик «Инвестиционная строительная фирма «Стэл».

Таким образом, с 13 до 30 мая городские автобусы №№ 3в, 5а, 18, 22, 27, 28, 37, 37а, 41, 47, 57в, 67а, 75, 81, 90, 105, 125 при движении из Северного микрорайона в центр города не будут останавливаться в данном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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