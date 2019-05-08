2019-05-08T15:28:04+03:00
Происшествия

В райцентре под Воронежем прохожие наткнулись на труп мужчины

Он лежал у забора частного дома
Олег КУЗНЕЦОВ
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По факту смерти мужчины сотрудники СК проводят доследственную проверку.По факту смерти мужчины сотрудники СК проводят доследственную проверку.Фото: из архива «КП»
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В среду, 8 мая, около восьми часов утра в Семилуках прохожие обнаружили у забора частного дома тело мужчины с многочисленными ранами головы. У погибшего было разбито лицо.

Личность мужчины установили. Это 52-летний житель Воронежа, прописанный в микрорайоне Южный. Причины смерти сейчас выясняют, параллельно решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

- По факту ЧП проводят доследственную проверку, - сообщили в СУ СК России по Воронежской области. – Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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