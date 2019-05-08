В Воронеже на несколько часов закроют проезд к концертному залу

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-08T15:13:48+03:00

Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничение для автомобилистом будет действовать 10 мая с 8:00 до 14:00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

10 мая в течение 6 часов будет запрещен проезд к Воронежскому концертному залу. Это связано с проведением концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Народного артиста Валерия Гергиева. Мероприятие пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничение для автомобилистом будет действовать 10 мая с 8:00 до 14:00. Будут запрещены парковка и движение транспорта на проезде к Воронежскому концертному залу.

ИСТОЧНИК KP.RU