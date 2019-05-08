2019-05-08T15:13:48+03:00
Общество

В Воронеже на несколько часов закроют проезд к концертному залу

Это связано с проведением концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
Олег ИВАНОВ
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Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничение для автомобилистом будет действовать 10 мая с 8:00 до 14:00Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничение для автомобилистом будет действовать 10 мая с 8:00 до 14:00Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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10 мая в течение 6 часов будет запрещен проезд к Воронежскому концертному залу. Это связано с проведением концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Народного артиста Валерия Гергиева. Мероприятие пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничение для автомобилистом будет действовать 10 мая с 8:00 до 14:00. Будут запрещены парковка и движение транспорта на проезде к Воронежскому концертному залу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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