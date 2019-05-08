2019-05-08T15:05:53+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Воронеже 2019: организаторы ожидают более 50 тысяч участников

Измененный маршрут шествия позволит сократить время прохождения почти на полчаса
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: Кристина Бражникова.фото: Кристина Бражникова.
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Более 50 тысяч человек, по оценкам администрации города, примут участие в акции «Бессмертный полк» - 2019. Об этом в студии радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) рассказал руководитель воронежского управления культуры Андрей Харитонов. Также он пояснил, почему в этом году изменили маршрут шествия:

- «Бессмертный полк» пройдет вдоль площади Ленина, а затем, вместо поворота направо у Кольцовского сквера, продолжит движение по Пушкинской в сторону проспекта Революции к ЮВЖД. Мы решили пойти на этот шаг, потому что у поворот у сквера очень узкий - «бутылочное горлышко», а новый маршрут позволит сократить время прохождения минут на 25-30.

Напомним, сбор участников шествия начнется с 8.30 в «квадрате», ограниченном улицами Дзержинского, Орджоникидзе, Плехановской, Карла Маркса, Володарского. Пройти к месту сбора колонны можно будет через рамки металлодетекторов в трех местах: на пересечении Плехановской и Дзержинского, на пересечении Карла Маркса и Дзержинского, в арках сквера за кинотеатром «Спартак». «Бессмертный полк» двинется сразу после военного парада - примерно в 10.45-10.50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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