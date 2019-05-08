2019-05-08T14:53:31+03:00
Спорт

Воронежские ушуисты завоевали 33 медали на чемпионате и первенстве Европы

14 из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежцы привезли домой с чемпионата и первенства Европы кучу медалей.Воронежцы привезли домой с чемпионата и первенства Европы кучу медалей.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В Москве прошел чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу, а также его разновидности, называемой юнчуньцюань, отличающейся частыми поединками на ближних дистанциях с ударами руками и коленями. В соревнованиях участвовали более тысячи ушуистов из 20 стран.

В составе сборной России выступало много воронежских спортсменов. – воспитанники спортшколы № 20 и клуба «Мастер». Они выступили очень мощно, завоевали 33 медали, в том числе 14 золотых.

Три золота, серебро и семь бронзовых наград в активе наших спортсменов, соревновавшихся в юнчуньцюань.

Восемь золотых, семь серебряных и три бронзы завоевали воронежцы в традиционном ушу.

Три золота и серебро увозят домой наши спортсмены, участвовавшие в поединках ушу (саньда и туйшоу).

ИСТОЧНИК KP.RU

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