Воронежские ушуисты завоевали 33 медали на чемпионате и первенстве Европы
В Москве прошел чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу, а также его разновидности, называемой юнчуньцюань, отличающейся частыми поединками на ближних дистанциях с ударами руками и коленями. В соревнованиях участвовали более тысячи ушуистов из 20 стран.
В составе сборной России выступало много воронежских спортсменов. – воспитанники спортшколы № 20 и клуба «Мастер». Они выступили очень мощно, завоевали 33 медали, в том числе 14 золотых.
Три золота, серебро и семь бронзовых наград в активе наших спортсменов, соревновавшихся в юнчуньцюань.
Восемь золотых, семь серебряных и три бронзы завоевали воронежцы в традиционном ушу.
Три золота и серебро увозят домой наши спортсмены, участвовавшие в поединках ушу (саньда и туйшоу).
ИСТОЧНИК KP.RU