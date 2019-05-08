В Воронеже на пешеходном переходе пенсионерка попала под колеса «Мазды»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-08T14:44:59+03:00

В ГИБДД напоминают, что водители должны быть особенно бдительны, подъезжая к пешеходному переходу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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8 мая примерно в 9.20 на улице Генерала Лизюкова на регулируемом пешеходном переходе у остановки «Улица 60-летия ВЛКСМ» сбили женщину. Как сообщили «КП-Воронеж» в отделе пропаганды городского ГИБДД, 63-летнюю горожанку госпитализировали в БСМП с телесными повреждениями. По предварительным данным, у пенсионерки черепная травма.

ДТП совершил 50-летний воронежец, сидевший за рулем своего автомобиля «Мазда». Он ехал в сторону улицы Антонова-Овсеенко. Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Учитывая, что авария произошла на регулируемом переходе, это значит, что кто-то из участников все-таки нарушил правила дорожного движения.

В любом случае в ГИБДД напоминают, что водители должны быть особенно бдительны, подъезжая к пешеходному переходу. Пешеходы же должны удостовериться в безопасности своих действий, прежде чем идти на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU