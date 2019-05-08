2019-05-08T14:44:59+03:00
Происшествия

В Воронеже на пешеходном переходе пенсионерка попала под колеса «Мазды»

Инспекторам предстоит выяснить обстоятельства данного ДТП
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В ГИБДД напоминают, что водители должны быть особенно бдительны, подъезжая к пешеходному переходуВ ГИБДД напоминают, что водители должны быть особенно бдительны, подъезжая к пешеходному переходуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

8 мая примерно в 9.20 на улице Генерала Лизюкова на регулируемом пешеходном переходе у остановки «Улица 60-летия ВЛКСМ» сбили женщину. Как сообщили «КП-Воронеж» в отделе пропаганды городского ГИБДД, 63-летнюю горожанку госпитализировали в БСМП с телесными повреждениями. По предварительным данным, у пенсионерки черепная травма.

ДТП совершил 50-летний воронежец, сидевший за рулем своего автомобиля «Мазда». Он ехал в сторону улицы Антонова-Овсеенко. Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Учитывая, что авария произошла на регулируемом переходе, это значит, что кто-то из участников все-таки нарушил правила дорожного движения.

В любом случае в ГИБДД напоминают, что водители должны быть особенно бдительны, подъезжая к пешеходному переходу. Пешеходы же должны удостовериться в безопасности своих действий, прежде чем идти на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежскую Ротонду пропитают специальным средством, чтобы защитить ее от осадков
9 мая воронежские музеи будут работать бесплатно
В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы
В Воронеже загримированный серийный угонщик увез «Ауди А6» на разбор
Под Воронежем подрались заведующий отделением больницы и хирург
Вадим Кстенин: «Мы приложим максимум усилий, чтобы память о защитниках Родины сохранилась навеки»
За праздничные дни в Воронеже отремонтируют десять дорог
Главу района Воронежской области будут судить за превышение полномочий
В Воронеже 18 дней автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы»
В райцентре под Воронежем прохожие наткнулись на труп мужчины
В Воронежском почтамте открылась выставка «Письма с фронта»
В Воронеже на несколько часов закроют проезд к концертному залу
«Бессмертный полк» в Воронеже 2019: организаторы ожидают более 50 тысяч участников
Воронежские ушуисты завоевали 33 медали на чемпионате и первенстве Европы
В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали