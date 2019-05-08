2019-05-08T14:25:35+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Победы

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Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Воронежской области!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!

Это праздник всегда вызывает глубокие эмоции и имеет особую объединяющую силу. Мы скорбим о миллионах погибших и пропавших без вести. Мы вспоминаем семейные истории и судьбы родных, на долю которых выпали военные испытания. Мы ощущаем общую гордость за свою страну, давшую отпор агрессору, за свой народ, выстоявший в смертельной схватке с фашизмом, за своих земляков, защитивших родной край.

Воронежцы с беспримерным мужеством и стойкостью сражались с врагом на многих фронтах. Вместе с бойцами из разных уголков страны они делали это ради сохранения Отчизны и благополучной жизни будущих поколений.

Мы преклоняем колено перед всеми ветеранами и участниками Великой Отечественной, всеми, кто приближал Победу самоотверженным трудом в тылу.

Вечная память тем, кого уже нет с нами.

Дорогие ветераны, желаем вам здоровья и долголетия! Уважаемые воронежцы, пусть на нашей земле всегда будет мир, а в вашей жизни – счастье, достаток, успехи и личные победы!

С самым главным праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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