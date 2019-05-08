В Воронежской области отменили авиашоу в честь Дня Победы из-за грозы

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-08T14:07:44+03:00

Погода вносит свои изменения в программу праздника

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8 мая организаторы сообщили, что объявленное ранее авиашоу пилотажной группы «Первый полет» над Верхней Хавой, посвященное годовщине Великой Победы, к сожалению, отменяется. Дело в том, что 9 мая прогнозируются неблагоприятные погодные условия - грозовая активность возможна в районе перелета пилотажной группы.

Однако остальная программа остается прежней. Напомним, В 14.00 можно будет перебраться на районный аэродром (ул. Полевая), чтобы стать участником спортивного праздника от аэроклуба «Сапсан». Так, пейнтболисты устроят показательные игры – любой желающий сможет надеть пейнтбольный костюм и поиграть, разумеется, после подробного инструктажа. Авиамоделисты порадуют своими выступлениями на планерах, квадрокоптерах, пилотажных моделях, авиамодельных игрушках.

Кроме того, стрелки построят импровизированный тир и за 3 точных выстрела из пневматической винтовки обещают приз.

Планеристы организуют выставку. Вы сможете увидеть учебный планер и самолеты-буксировщики. А трем счастливчикам, выигравшим в лотерее организуют полет на самолете.

Завершит праздничную программу в 20.00 выступление лучших коллективов района. А в 22.00 грянет фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU