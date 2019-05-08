2019-05-08T12:51:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области житель поселка Первомайский так долго отмечал майские праздники, что не заметил кражу

Банковскую карту у него вынули прямо из кошелька
Олег ИВАНОВ
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В течение нескольких дней 62-летний житель поселка Первомайский Воробьевского района праздновал, как бы иронично это не звучало, майские праздники. Все это время он гостил в доме по улице Шевченко. Утром 6 мая, протрезвев и придя в себя, сельчанин обнаружил, что у него из кошелька пропала банковская карта. более того, оказалось, что со счета кто-то снял 9 тысяч рублей.

Вора долго искать не пришлось. Преступницей оказалась 43-летняя жительница Орловской области. Она и ранее была судима за подобные преступления. В отделе полиции женщина рассказала, что 27 апреля она во время застолья увидела, что мужчина опьянел и уснул. Тогда она и похитила у него банковскую карту. Потом бесконтактным способом она несколько раз покупала в магазине алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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